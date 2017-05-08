مقتل أخطر إرهابيي ماليزيا في معارك الرقة

كوالالمبور (رويترز)

قال قائد الشرطة الماليزية خالد أبو بكر، أمس، إن أهم عضو مطلوب في تنظيم «داعش» لدى ماليزيا قتل في سوريا.

وقال خالد في حسابه على تويتر «بعد مراجعة تقارير المخابرات، تستطيع الشرطة الملكية الماليزية أن تؤكد مقتل محمد واندي في هجوم في الرقة في 29 أبريل»، مؤكداً تقارير سابقة عن مقتله في هجوم بطائرة من دون طيار على المدينة الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي. وفي وقت سابق، شككت الشرطة في التقارير قائلة إن من المحتمل أن يكون محمد واندي ادعى وفاته. وكان محمد واندي محمد جدي (26 عاماً) على قائمة أميركية بأسماء الإرهابيين في العالم، ويعتقد أنه العقل المدبر لهجوم بالقنابل على حانة في كوالالمبور، أدى إلى إصابة 8 أشخاص في يونيو الماضي.