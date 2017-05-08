الإمارات تشارك في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب

القاهرة (وام)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية في الدول العربية التي بدأت أمس في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك لمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب .

مثل الدولة وفد ترأسه المستشار علي حسن الشيراوي رئيس محكمة استئناف الشارقة وضم المستشار عادل عبد الله المرزوقي في إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل والمقدم تركي الظهوري ممثل وزارة الداخلية.

وأوضح فاضل جواد الامين العام المساعد للشؤون القانونية في الجامعة العربية أن هذا الاجتماع الذي يعقد على مدى يومين يتعلق بمناقشة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الارهاب، مشيرا إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر في اجتماعه الأخير العام الماضي أن يتم التعاون والتنسيق مع وزراء الداخلية العرب وعلى هذا شارك ممثلون عن وزراء العدل والداخلية وذلك لمراجعة هذه الاتفاقية. وشدد جواد في تصريحات له على هامش الاجتماع على ان هذا القانون هو قانون استرشادي ليس ملزما بأحكامه للدول العربية ولكن عليهم ان يسترشدوا به لوضع قوانين وطنية في كل دولة تهدف لمكافحة الإرهاب ومعاقبة الإرهابيين.

وقال :« تم في الاجتماع استكمال بعض المواد الخاصة بالقانون فيما يتعلق بتعريف الإرهاب وتوصيف الجماعة الإرهابية وكيفية معاقبتها ، موضحا ان مسمى جماعة إرهابية يطلق على أي تنظيم مكون من 3 أشخاص فيما فوق يقوم بارتكاب أفعال تدخل ضمن مفهوم الإرهاب». وحول الاختلاف القائم بين الدول العربية بشأن مسميات وتصنيف الجماعات الإرهابية ، قال «إن الاختلاف موجود ليس فقط في هذا القانون فهو موجود في كل قانون استرشادي أو اتفاقية يتم وضعها لأن هناك اختلافات بين الدول العربية على المصطلحات ومعاني الكلمات».

وشدد على انه ليس من السهولة أن نصل إلى اتفاق كامل لكل معاني الكلمات أو المصطلحات ولهذا نعاني حتى نصل إلى شيء وسطي وتكون هناك ساحة مشتركة بين الدول العربية.

وأشار جواد إلى أن تعريف الإرهاب أصبح معروفا ونحن نستثني من موضوع الإرهاب الكفاح المسلح مثل الكفاح الفلسطيني وكفاح الدول التي تناضل وتقاوم من أجل مقاومة الاحتلال بينما الإرهاب هو عبارة عن أي جماعة مسلحة تؤذي سواء كانت أموالا أو ممتلكات عامة أو خاصة وتستخدم العنف تحت أي ذريعة.