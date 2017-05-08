الميليشيات تفشل في استعادة مواقع في كرش

عدن (الاتحاد)

أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية، هجوماً لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على مدينة كرش الفاصلة بين محافظتي لحج وتعز.

وصرح مصدر ميداني لـ«الاتحاد» أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين في جبهتي الميسرة وقرن الذباب في شمال كرش، وأن قوات الجيش والمقاومة أفشلت هجوماً واسعاً للميليشيات التي حاولت استعادة عدد من المواقع التي سقطت منها خلال الأيام الماضية. وأشار المصدر إلى أن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في صفوف الميليشيات التي انسحبت إلى مواقعها السابقة عقب فشل الهجوم.

.. وتضيق على رجال الدين في الحديدة

عدن (الاتحاد)

أطلقت ميليشيات الحوثي الانقلابية حملة واسعة ضد رجال الدين وأئمة وخطباء مساجد محافظة الحديدة الساحلية غرب البلاد الرافضين لتوجههم الطائفي.

وكشف مصدر محلي أن الميليشيات قامت باختطاف عدد من أئمة وخطباء المساجد في عدة مناطق في المحافظة كان آخرها إمام وخطيب جامع العفيف الشيخ شرف يحيى علي عفيف في مديرية القناوص ، وأن معظم المعتقلين يتم إرسالهم إلى سجون سرية تديريها تلك الميليشيات.

وأضاف أن الميليشيات تقوم بفرض خطابات دينية على المسـاجد وإجبار الأئمة ورجال الدين على الترويج لها، لافتا إلى أن تهديدات يتلقاها رجال الدين والخطباء بالاختطاف والتعذيب في حال تم رفض تلك الأوامر.