الشرعية تتعقب «القاعدة» في حضرموت

بسام عبدالسلام (عدن)

أطلقت قوات الجيش في المنطقة العسكرية الثانية في محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد، حملة عسكرية لتأمين مديرية دوعن وملاحقة فلول تنظيم «القاعدة» الذي عاود التمركز في مناطق نائية في ضواحي المديرية غرب المحافظة. وقال مصدر عسكري لـ«الاتحاد» إن عشرات الأطقم والآليات العسكرية تم الدفع بها صوب مديرية دوعن وواديها من أجل تأمين المدينة وملاحقة العناصر الإرهابية، مضيفا أن هذه الحملة جاءت عقب تمركز عدد من عناصر «القاعدة» في مناطق نائية في وادي دوعن وتنفذ هجمات إرهابية خلال الأيام الماضية كان آخرها تفخيخ وتفجير أحد المقرات الأمنية في دوعن قبل أيام.

وأعلنت قيادة السلطة المحلية والمنطقة العسكرية الثانية فرض حظر التجوال في الخطوط العامة وبين المناطق الرئيسية والوادي والهضبة ابتداء من أمس الاثنين من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة فجرا. وأكدت في بلاغ صادر عنها أن حالة الطوارئ في دوعن ستكون لفترة مؤقتة من أجل تثبيت الأمن ولمصلحة المديرية، داعيا المواطنين للإبلاغ عن أي حالة اشتباه أو سيارة أو عناصر مسلحة مجهولة مع الاحتفاظ بسرية المعلومات وعدم الكشف عن هوية الشخص المبلغ على أرقام عمليات دوعن.

بدوره أكد قائد المنطقة العسكرية الثانية، اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن جهوداً مكثفة تبذل من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والبنية التحتية في مختلف مناطق حضرموت التي تشهد أوضاعا أمنية مستقرة وغير مسبوقة في ظل استمرار تنفيذ الخطط الرامية لتأمين المحافظة من العناصر الإرهابية. وأكد في تصريح له أن قوات النخبة الحضرمية ستشهد نقلة نوعية ورعاية كبيرة خلال الفترة القادمة، لافتا إلى رعاية كبيرة ستحظى بها تلك القوات من تسليح وتحديث ورفع مستوى القدرات والكفاءة القتالية وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي.

وأضاف أن عملية التحديث هذه من الأولويات التي يجري العمل على تنفيذها خلال الفترة القليلة القادمة من أجل خلق مزيد من الانتصارات والنجاحات، موضحا أن تحقيق الأمن والاستقرار أسهم في الدفع نحو نهضة حضرموت تنمويا واقتصاديا وأن قيادة المحافظة وضعت خططا وبرامج تنموية شاملة من أجل تحقيق التنمية والازدهار في المحافظة.