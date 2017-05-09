«باهوبالي 2» أكثر الأفلام الهندية تحقيقاً للإيرادات

بومباي (أ ف ب)

بات «باهوبالي 2: ذي كونكلوجن» الجزء الثاني والأخير من مغامرة خيالية، الفيلم الأكثر درّاً للإيرادات في السينما الهندية، متقدماً على الإنتاجات البوليوودية وحاصداً 10 مليارات روبية (156 مليون دولار) منذ البدء بعرضه في صالات العالم أجمع في 28 أبريل، بحسب مختصين في القطاع.

وتقدم الفيلم المنتج في جنوب الهند الذي يزخر بالمؤثرات الخاصة على الفيلم البوليوودي الضارب «بي كاي» الذي جنى 120 مليون دولار والذي كان يعد أكثر الأفلام الهندية درّاً للإيرادات.

وقال رميش بالا المحلل المتخصص في شؤون السينما الهندية إن «الإيرادات العالمية لـ» «باهوبالي 2» تخطت 10 مليارات روبية، ليتقدم بالتالي على «بي كاي» لأمير خان الذي كان سابقا أكثر الأفلام الهندية درّاً للإيرادات في العالم».

وأفاد موقع «بوليوودهانجاما» المتخصص في قطاع السينما في الهند بأن «باهوبالي 2» بات هو أفضل الأفلام الهندية الأكثر إيراداً في العالم.

ويروي «باهوبالي» الذي يعني اسمه «صاحب الذراعين القويتين» قصة شقيقين يتنازعان على السيطرة على مملكة هندية خيالية وهو يشُه فيلم «300» الأميركي.

وأُنتج الفيلم باللغتين التيلوغوية والتاميلية المحكيتين جنوب الهند، حيث تطغى عادة الأعمال البوليوودية باللغة الهندية.

وقد دبلج الفيلم إلى اللغة الهندية، مثيراً موجة من الحماسة في أوساط متتبعيه الذين توافدوا إلى الصالات لمعرفة نهاية قصته. وقد حصد الجزء الأول منه «باهوبالي: ذي بيجينينج» حوالى 100 مليون دولار في أنحاء العالم عام 2015.