لوس أنجلوس (أ ف ب)

كانت حصة الأسد من جوائز «إم تي في موفي أند تي في أووردز» للأعمال التلفزيونية والسينمائية من نصيب مسلسل الرعب «سترينجر ثينجز» وفيلم ديزني «الجميلة والوحش». وفاز المسلسل الناجح عبر خدمة «نتفليكس» بجائزة أفضل مسلسل وأفضل تمثيل لنجمته الشابة ميلي بوبي براون، في حين نال «بيوتي أند ذا بيست» جائزة أفضل فيلم وأفضل تمثيل في فيلم سينمائي لإيما واتسون.

وقالت واتسون (27 عاماً) خلال تسلم جائزتها «أنا فخورة جداً بمشاركتي في فيلم يحتفي بالتنوع والتعليم والإدماج والفرح والحب بهذه الطريقة».

وحصل الفائزون خلال الحفل الذي تولى تقديمه الممثل الفكاهي آدم ديفاين، والذي عقد في لوس أنجلوس على جوائز الفشار الذهبي. ويُختار المرشحون لهذه الجوائز كوادر مجموعة «إم تي في»، في حين يصوت الجمهور للفائزين على الإنترنت. ومن الفائزين الآخرين بهذه الجوائز، تاراجي بي. هنسون كأفضل بطلة عن دورها في «هيدن فيجرز» الذي يروي مساهمة عالمات سوداء في برنامج وكالة الفضاء الأميركية، وجيفري دين مورجن الذي نال جائزة أفضل شرير عن دوره في «ذي ووكينج ديد». ونال الجزء الأخير من سلسلة أفلام «فاست أند فيورويس» «جائزة الجيل» التي تسلمها فن ديزل وميشيل رودريجيز وتايريس جيبسن. وهي المرة الأولى التي تشمل فيها هذه المكافآت الأعمال التلفزيونية.