22 ألف دولار غرامة لتسلقه «إيفرست» بلا رخصة



تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017 كاتماندو (أ ف ب) أمرت السلطات النيبالية مواطناً من جنوب أفريقيا كان يتسلق جبل إيفرست من دون الرخصة الرسمية اللازمة بالتوقف والنزول وفرضت عليه غرامة بقيمة 22 ألف دولار. ووصل راين شون ديفي (43 عاماً)، على حد قوله، إلى المخيم رقم 2 على علو 6400 متر، في مسار تمهيدي قبل أن توقفه السلطات. وينبغي للأجانب الحصول على رخصة تكلف 11 ألف دولار لتسلق الجبل البالغ ارتفاعه 8448 متراً، بموجب تشريعات تسمح للسلطات بتنظيم توافد المتسلقين إلى المنطقة وتدر أرباحاً مالية على هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الهيمالايا. وحاول المتسلق الجنوب أفريقي التهرب من دفع هذه الرسوم، وحرص على البقاء بعيداً عن مجموعات المتسلقين الشرعيين. وقال جيانندرا شريسث الضابط الحكومي في المخيم الأساسي في إيفرست، «رأيته بالقرب من المخيم، فاقتربت منه لكنه لاذ بالفرار، فقمت بمطاردته مع صديق ووجدته مختبئاً في مغارة.. أرسى فيها خيمته».وتمت مصادرة جواز سفر ديفي، وهو قد يمنع من دخول نيبال لمدة خمس سنوات، أو سيُحظر عليه تسلق جبل إيفرست لعشر سنوات. ومن النادر أن يحاول أجنبي تسلق الجبل بمفرده، نظراً لصعوبة هذه المهمة. وأغلبية المتسلقين يستعينون بمرشدين ويحظون بدعم لوجستي من طاقم في المخيم الأساسي. وقبل بدء المسار إلى القمة، يقوم المتسلقون بتمرينات بين المخيمات المتعددة في الجبل لمدة أسابيع بغية التعود على الظروف القصوى والعلو. ومن المرتقب أن يقوم 750 شخصاً بتسلق جبل إيفرست هذا الربيع.