فرصة ترامب في الشرق الأوسط

إيلي ليك*

لدى دونالد ترامب مخططات كبيرة لجولته الخارجية الأولى المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر. فاعتباراً من 19 مايو الجاري، سيسافر إلى كل من الرياض والقدس وروما، حيث يأمل أن يجد لإسرائيل والفلسطينيين طريقاً إلى السلام. ذلك أن ترامب يرى فرصة في أزمة الشرق الأوسط. والواقع أن جانب الأزمة واضح. فالمنطقة بدأت تنهار منذ أن بدأ سلفه ولايته الثانية في 2013، حيث أنشأ تنظيم «داعش» ما يسميها «دولة خلافة»، وكثّفت إيران دعمها المتشددين العنيفين عبر المنطقة. وفي هذه الأثناء، تتسبب الحرب الأهلية في سوريا في تدفق ملايين اللاجئين على تركيا والأردن ولبنان وأوروبا، والصراع مستمر في اليمن، والدولة الليبية في حاجة إلى استعادة الاستقرار.

وفي المقابل، فإن جانب الفرصة يبدو أقل وضوحاً. ذلك أن «الأصوليين» السنة مثل «القاعدة» و«داعش» والشيعة المدعومين من طرف إيران، يهددون البلدان العربية. ويهددون أيضاً إسرائيل، الخصم التاريخي لهذه البلدان. واليوم ربما بات إيجاد أرضية مشتركة ممكناً، ومن ثم الاتفاق على حل دولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

هذه هي الفكرة على الأقل، وفق مسؤولي البيت الأبيض الذين قدموا إيجازات للصحافيين يوم الخميس الماضي حول جولة ترامب الخارجية المقبلة، حيث قال أحدهم: إن ترامب والزعماء العرب تجمعهم أهداف مشتركة، وإن على الإدارة الأميركية الحالية أن تسعى لحل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني الذي دخل عامه السبعين الآن.

وقد عبّر مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي «إتش. آر. ماكماستر» عن فكرة مماثلة مساء يوم الثلاثاء الماضي في فعالية بالسفارة الإسرائيلية احتفاء بذكرى تأسيس إسرائيل، حيث قال إن الظروف الحالية في المنطقة «قد تسمح لنا بحل ما يعتبره البعض مشكلات عويصة من قبيل النزاعات بين إسرائيل والفلسطينيين».

ولدى ترامب أيضاً امتياز آخر بهذا الشأن. ذلك أنه خلافاً لأوباما، ليس ملتزماً نجاح الاتفاق النووي مع إيران. ويذكر هنا أن جهود أوباما الرامية لمغازلة الإيرانيين أضعفت السياسة الأميركية في المنطقة. فقد سبق له أن قال في حوار مع مجلة «ذي أتلانتيك» ذات مرة: إنه يجدر بإيران والسعودية أن تتعلما تقاسم الشرق الأوسط. والواقع أن ترامب يعتقد أنه يستطيع رعاية اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على الرغم من أن كل الرؤساء الأميركيين منذ جورج بوش الأب حاولوا ذلك وفشلوا. ونعتقد أن من المهم هنا إلقاء نظرة على السياق والظروف.