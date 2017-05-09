«دبي للخط العربي».. بيع 90 بالمائة من أعمال الفنانين المشاركين

دبي (الاتحاد)
أعلنت هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) أمس، عن اختتام فعاليات النسخة التاسعة من معرض دبي الدولي للخط العربي، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وكانت الدورة التاسعة للمعرض، والتي اختتمت أيضاً موسم دبي الفني 2017، قد تواصلت من 15 وحتى 30 من أبريل الماضي، في مركز وافي بدبي، وساهمت في دعم أهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم على حد سواء، ورفع مستوى الوعي حول جماليات لغتنا العربية وتوسعة نطاق استخداماتها في شتى مجالات الحياة.
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وضم المعرض أعمالاً لأكثر من 50 فنانًا عالميًا في مجال الخط العربي عبر ثلاثة أقسام مخصصة: «الكلاسيكية»، و«الحديثة»، و«الزخارف»، إضافة إلى تقديم المجموعة الخاصة لمعالي الأديب محمد أحمد المر، حيث أتاحت هذه المقتنيات النفيسة الفرصة للزوار لاستكشاف روائع الخط العربي التي أبدعتها نخبة من أشهر الخطاطين حول العالم.
وشهد المعرض تنظيم 24 ورشة عمل ومحاضرة حول الخط العربي واستخداماته التقليدية والحديثة، بالإضافة إلى برنامج ورش العمل الذي تم تنظيمه بشكل خاص للأطفال والناشئة بهدف تعريفهم بهذا الفن المتميز.