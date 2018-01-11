الانتخابات التشيكية.. صراع «ما بعد الشيوعية» والموالاة للغرب

براغ (أ ف ب)

يتوجه التشيكيون اليوم وغداً إلى مراكز التصويت لانتخاب رئيسهم، ويختبرون في الوقت نفسه ارتباطهم برئيس الدولة المنتهية ولايته «ميلوش زيمان»، الأوفر حظاً في الدورة الأولى، لكنه يمكن أن يخسر في الدورة الثانية.

ويتطلع «زيمان»، البالغ من العمر 73 عاماً، المناضل السابق في اليسار التشيكي القريب من روسيا والصين والمعارض للهجرة والمسلمين، إلى ولاية ثانية من خمس سنوات، متحدياً الانتقادات الموجهة إلى تصريحاته وتصرفاته التي تثير الجدل في معظم الأحيان.

ويتنافس ثمانية مرشحين آخرين في هذه الانتخابات، منهم منافسه الرئيسي «ييري دراهوس» البالغ من العمر 68 عاماً والرئيس السابق لأكاديمية العلوم. و«دراهوس» وسطي ليبرالي مؤيد للتكامل الأوروبي. وهو يرى أن على براغ الاضطلاع «بدور يتسم بمزيد من الحيوية في إطار الاتحاد الأوروبي».

ويمكن أن يتغلب على رئيس الدولة المنتهية ولايته في الدورة الثانية، المقررة في 26 و27 يناير ب48٫5 من الأصوات في مقابل 44 في المئة، بفضل عمليات نقل الأصوات خلال هذا التصويت بالاقتراع العام المباشر، حسبما أفاد استطلاع للرأي أجري في بداية يناير.