جمعية المسرحيين تنتخب مجلس إدارتها الجديد

الشارقة (الاتحاد)

انتخبت جمعية المسرحيين خلال اجتماع عقدته مساء السبت الفائت، في مقرها بالشارقة، أعضاء مجلس إدارتها الجديد للدورة الانتخابية القادمة (2017 – 2019) بحضور مندوبي وزارة تنمية المجتمع ولفيف من أعضاء الجمعية.

وفي بداية الاجتماع، رحب إسماعيل عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين السابق بالحضور، وتحدث عن أهم الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة في دورته الفائتة، والمكاسب التي سعى لتطويرها وتنميتها، حيث أطلق مجلس الإدارة السابق العديد من المبادرات المسرحية الجديدة، في مقدمتها التوقيع على ميثاق شرف ووثيقة عهد مقدمة من المسرحيين إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإطلاق جائزة الفرقة المسرحية المتميزة، وتعميق التواصل مع الفرق المسرحية العاملة في الدولة، والتعاون المثمر مع العديد من الجهات الثقافية ذات الصلة، وعلى رأسها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ودائرة الثقافة بالشارقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية، الذي وجد المجتمعون فيه فرصة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم، واضعين آمالهم وتطلعاتهم في أن تقوم جمعية المسرحيين بتحقيقها، باعتبارها المظلة الروحية والشرعية للمسرحيين في الإمارات.

ويضم مجلس الإدارة الجديد كلا من: إسماعيل عبدالله، أحمد الجسمي، د. حبيب غلوم، مرعي الحليان، عبدالله مسعود، جمعة علي، أحمد ناصر الزعابي، إضافة إلى عبدالله أبو شامس، وفيصل علي عضوين احتياطيين. ووعد المجلس بأن يكمل ما بدأه من مشاريع ومبادرات، تضاف إلى سلسلة ما حققه من منجزات خلال الدورات السابقة.