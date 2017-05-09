اليوفي «العنيد» يتحدى موناكو في «قمة التأكيد»

تورينو(أ ف ب)

سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام فرصة ذهبية من أجل بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا «المقرر في مدينة كارديف الويلزية»، للمرة التاسعة في تاريخه، عندما يستضيف موناكو الفرنسي الليلة في تورينو في إياب الدور نصف النهائي.

وقطع فريق المدرب ماسيميليانو اليجري أكثر من نصف التاريخ نحو النهائي، عندما أسقط موناكو في معقله «لويس الثاني» بالفوز عليه 2-صفر بفضل ثنائية الأرجنتيني جونزالو هيجواين، ولذا تبدو فرصة اليوفي الذي يمتاز بصلابة دفاعية على ملعبه لتأكيد تفوقه.

وسيكون موناكو بحاجة إلى شبه معجزة من أجل تعويض خسارة الذهاب، وبلوغ النهائي للمرة الثانية بعد عام 2004 «خسر أمام بورتو البرتغالي صفر-3»، لاسيما أن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين في جميع المباريات التي خاضها في المسابقة القارية هذا الموسم.

كما أن فريق «السيدة العجوز»، الباحث عن الثلاثية هذا الموسم، لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ22 الأخيرة التي خاضها في المسابقة القارية، كما أنه لم يسبق لأي فريق أن خسر في نصف نهائي دوري الأبطال بفارق هدفين ذهاباً وبلغ النهائي.