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«السيدة العجوز» يرسم طريق السفر إلى كارديف

اليوفي «العنيد» يتحدى موناكو في «قمة التأكيد»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017

تورينو(أ ف ب)

سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام فرصة ذهبية من أجل بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا «المقرر في مدينة كارديف الويلزية»، للمرة التاسعة في تاريخه، عندما يستضيف موناكو الفرنسي الليلة في تورينو في إياب الدور نصف النهائي.

وقطع فريق المدرب ماسيميليانو اليجري أكثر من نصف التاريخ نحو النهائي، عندما أسقط موناكو في معقله «لويس الثاني» بالفوز عليه 2-صفر بفضل ثنائية الأرجنتيني جونزالو هيجواين، ولذا تبدو فرصة اليوفي الذي يمتاز بصلابة دفاعية على ملعبه لتأكيد تفوقه.

وسيكون موناكو بحاجة إلى شبه معجزة من أجل تعويض خسارة الذهاب، وبلوغ النهائي للمرة الثانية بعد عام 2004 «خسر أمام بورتو البرتغالي صفر-3»، لاسيما أن يوفنتوس لم يتلق سوى هدفين في جميع المباريات التي خاضها في المسابقة القارية هذا الموسم.

كما أن فريق «السيدة العجوز»، الباحث عن الثلاثية هذا الموسم، لم يذق طعم الهزيمة في مبارياته الـ22 الأخيرة التي خاضها في المسابقة القارية، كما أنه لم يسبق لأي فريق أن خسر في نصف نهائي دوري الأبطال بفارق هدفين ذهاباً وبلغ النهائي.

وهناك فريقان فقط نجحا في التأهل إلى الدور التالي بعد خسارتهما ذهاباً على أرضهما، وهما أياكس أمستردام الهولندي في نصف نهائي موسم 1995-1996 ضد باناثينايكوس اليوناني «صفر-1 ذهاباً على أرضه و3-صفر إياباً»، وإنتر ميلان الإيطالي في الدور الثاني لموسم 2010-2011 ضد بايرن ميونيخ الألماني «صفر-1 ذهاباً و3-2 إياباً». ... المزيد
     
 

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