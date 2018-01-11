غياب اتفاق حول «بريكست» يهدد 500 ألف وظيفة بريطانية

لندن (وكالات)

حذرت دراسة أُعدّت بطلب من رئيس بلدية لندن صادق خان ونشرت أمس، بأن بريطانيا قد تخسر حوالى 500 ألف وظيفة بحلول 2030 في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق.

وحذر رئيس البلدية العمالي المؤيد لأوروبا في بيان، بأنه «في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في مارس 2019 من دون اتفاق حول السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو التدابير الانتقالية، فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة 482 ألف وظيفة».

ومن القطاعات التي درسها مكتب «كامبريدج إيكونوميتريكس» للأبحاث، القطاع المالي المهدد بخسارة قياسية في الوظائف، بواقع 119 ألف وظيفة، يليه قطاع العلوم والتكنولوجيا، بواقع 92 ألف وظيفة، والبناء بمعدل 43 ألف وظيفة.

وفي لندن، مركز المملكة المتحدة المالي، قد تصل خسائر الوظائف إلى 84 ألفاً، لكن العاصمة ستتضرر أقل من باقي البلاد. ومن المحتمل أن تتراجع الاستثمارات على المستوى الوطني بـ15 في المئة أي بمقدار 46,8 مليار جنيه استرليني (52,8 مليار دولار).