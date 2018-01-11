السياح يعودون إلى صحراء موريتانيا ومعهم الأمل

(أ ف ب)

عاد السياح مع أعياد نهاية السنة الماضية رويداً رويداً إلى صحراء موريتانيا لاكتشاف كثبانها سيراً أو على ظهر الجمال أو في سيارات رباعية الدفع، مع استئناف الزيارات السياحية التي علقت منذ 2011 لأسباب أمنية.

وتقول الفرنسية إليزابيث غودين البالغة من العمر 71 عاماً، وهي تجلس بجانب الموقد: «اشتقت إلى الصحراء، والكثبان الملونة والرياح فوق الرمال، والسماء المرصعة بالنجوم».

وجاءت إليزابيث، وهي من «روشيل» في غرب فرنسا، مع أولى المجموعات الفرنسية العائدة إلى هضاب ولاية الأدرار، المنطقة التي شكلت مستعمرة فرنسية سابقة، في شمال شرق موريتانيا.

في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وكانت الأدرار تستقبل قرابة 14 ألف زائر سنوياً معظمهم فرنسيون نظراً للعلاقات التاريخية بين البلدين، لكن السياحة الهادئة إلى المنطقة انهارت جراء الهجمات التي نفذتها تنظميات متطرفة، ولاسيما مقتل أربعة فرنسيين في عام 2007.