خسائر «أليطاليا» تتفاقم في الربع الأول

روما (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية أمس، أن شركة الخطوط الجوية الإيطالية (أليطاليا) تتكبد خسائر بوتيرة متسارعة، ما يعقد جهود محاولة إنقاذها.

وأفادت صحيفة لاريبوبليكا أن أليطاليا خسرت 500 مليون يورو (550 مليون دولار) العام 2016، إضافة إلى 200 مليون يورو خلال الربع الأول من العام الجاري.

وكانت الشركة قد تكبدت خسائر بقيمة 199 مليون يورو العام 2015، وهو آخر عام تنشر فيه الشركة نتائجها المالية.

وقال متحدث باسم أليطاليا لوكالة الأنباء الألمانية: «إن الأرقام التي نشرتها صحيفة لا ريبوبليكا غير رسمية»، مشيراً إلى أن أليطاليا ليس لديها خطط لنشر نتائج مالية أكثر حداثة في المستقبل القريب.

وكانت الشركة قد تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها الأسبوع الماضي، وتخضع حالياً لإدارة ثلاثة مسؤولين معينين من قبل الحكومة، تتركز وظيفتهم على العثور على مؤسسة خاصة يمكنها إنقاذ الشركة.

ويذكر أن الحكومة منحت أليطاليا قرضاً بقيمة 600 مليون يورو، صالحة لمدة ستة أشهر، من أجل المحافظة على الشركة أثناء محاولة القائمين على إدارتها إعادة هيكلتها.