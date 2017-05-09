«دبي الدولي»: تقنية جديدة تخفض زمن الانتظار

دبي (وام)
بفضل تنفيذ تكنولوجيات جديدة في مطار دبي الدولي، انخفض زمن الانتظار الذي يمضيه المسافرون في المطار بنسبة تصل إلى 10% خلال الربع الأول من العام 2017.
وأظهرت النتائج الجديدة التي تم تسجيلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 إنجاز إجراءات السفر لنسبة 87% من مسافري الترانزيت في غضون 5 دقائق فقط، و68% من المسافرين القادمين في غضون 15 دقيقة، في حين تم إنجاز إجراءات السفر لنسبة 87% من المسافرين المغادرين في غضون 10 دقائق فقط.
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وتنطوي التكنولوجيا الثانية التي تقلل فترة الانتظار على نظام معقد لاستشعار الحركة، حيث يسمح هذا النظام للمطار بتتبع الطوابير في الزمن الحقيقي، وهو يتألف من سلسلة من 530 جهاز استشعار.