«دبي الدولي»: تقنية جديدة تخفض زمن الانتظار

دبي (وام)

بفضل تنفيذ تكنولوجيات جديدة في مطار دبي الدولي، انخفض زمن الانتظار الذي يمضيه المسافرون في المطار بنسبة تصل إلى 10% خلال الربع الأول من العام 2017.

وأظهرت النتائج الجديدة التي تم تسجيلها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 إنجاز إجراءات السفر لنسبة 87% من مسافري الترانزيت في غضون 5 دقائق فقط، و68% من المسافرين القادمين في غضون 15 دقيقة، في حين تم إنجاز إجراءات السفر لنسبة 87% من المسافرين المغادرين في غضون 10 دقائق فقط.

وتتمثل التكنولوجيا الأولى التي خفضت زمن الانتظار في الطوابير، وزمن إنجاز معاملات المسافرين في نقاط الجوازات في البوابات الذكية، حيث سمحت هذه البوابات، للمسافرين استخدام بطاقة هوية الإمارات للمرور عبر بوابات الجوازات المؤتمتة في مطار دبي الدولي، وبالتالي تخفيض زمن إنجاز المعاملات إلى معدل يتراوح بين 10 و15 ثانية لكل مسافر، وقد استفاد 1.3 مليون من المسافرين من دولة الإمارات العربية المتحدة من هذه الخدمة منذ إدخالها أول مرة في العام الماضي.

وتنطوي التكنولوجيا الثانية التي تقلل فترة الانتظار على نظام معقد لاستشعار الحركة، حيث يسمح هذا النظام للمطار بتتبع الطوابير في الزمن الحقيقي، وهو يتألف من سلسلة من 530 جهاز استشعار.