«المشرق» ينشد الحصول على لقب «البنك المفضل لمتعددي الجنسيات»

دبي (الاتحاد)

وقع بنك «المشرق» اتفاقية استراتيجية مع «كومرتس بنك» الألماني، ليؤسس مكتباً ألمانياً في فرعه الرئيس في دبي، وسيترأس الوحدة الجديدة المخصصة للعلاقات، خبير مصرفي من كومرتس بنك، لتقديم خدماته إلى العملاء متعددي الجنسيات والشركات من الفرع الرئيس في دبي.

وقال نبيل وحيد رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: «إحدى مبادراتنا الرئيسة خلال العامين الماضيين هي أن نصبح البنك الإقليمي المفضل للشركات متعددة الجنسيات، ونحن متحمسون للدخول في هذا التعاون مع كومرتس بنك الذي سيتيح لنا الاستفادة من عملاء كومرتس بنك، وتعزيز الخدمات المصرفية لبنك المشرق عبر خبرتنا في المنطقة».

ويعد بنك المشرق أقدم بنك خاص في الدولة، يتمتع اليوم بحضور كبير في 11 دولة خارج دولة الإمارات بواقع 21 فرعاً ومكتباً منتشرة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وآسيا وأفريقيا.

ويملك كومرتس بنك فروعاً ومكاتب فيما نحو 50 دولة، ويسعى إلى توسيع شبكته الدولية مع بنك المشرق للعملاء متعددي الجنسيات والشركات، ما يسمح للبنكين بتقديم الدعم السريع والفعال إلى عملائهما في الأسواق العالمية.