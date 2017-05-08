«سوق دبي» تحصد أرباحاً ربعية بقيمة 102 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

حققت شركة سوق دبي المالي 102.34 مليون ‬درهم أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو ‬نسبته ‬19%، ‬قياساً ‬إلى ‬أرباح ‬الفترة ‬المماثلة ‬من ‬العام ‬2016 ‬والبالغة ‬86 ‬مليون ‬درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 18% ‬إلى ‬149.34 ‬مليون ‬درهم ‬خلال ‬الربع ‬الأول ‬من ‬العام ‬2017، ‬وذلك ‬في ‬مقابل ‬إيرادات ‬قدرها ‬127 ‬مليون ‬درهم ‬خلال ‬الربع ‬الأول ‬من ‬العام ‬2016.‬

وتوزعت ‬الإيرادات ‬بواقع ‬122 مليون ‬درهم ‬من ‬العمليات ‬التشغيلية ‬و27.34 ‬مليون ‬درهم ‬من ‬الاستثمارات.‬

وبلغت ‬نفقات ‬التشغيل ‬47 ‬مليون ‬درهم، ‬مقابل ‬46.2 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬الربع ‬الأول ‬من ‬العام ‬2016.

وتجدر الإشارة إلى أن قيمة التداول في سوق دبي المالي ارتفعت بنسبة 19% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 48.2 مليار درهم مقابل 40.58 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً بأن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيس لإيرادات الشركة.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي: «سجلت إيرادات وأرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفاعاً جيداً مع استمرار السوق في اجتذاب مختلف فئات المتعاملين، بفضل تميز بنيته الأساسية والتنظيمية، وفق أفضل المتعارف عليه عالمياً.

وقد تعزز هذا الأمر بصورة أكبر مع تطبيق العديد من المبادرات التطويرية، ما كان له أبلغ الأثر في تحقيق هذا الأداء الجيد.

وحافظ المستثمرون الأجانب، من غير العرب والخليجيين، على زخم نشاطهم في السوق بصافي استثمارات قدره 612 مليون درهم، وهو المستوى نفسه المتحقق في الفترة المماثلة من العام الماضي تقريباً».