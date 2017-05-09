«الرقـابة المصرفية العربية» تبحــث في أبوظبي «المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية»

أبوظبي (الاتحاد)
افتتح معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي – المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الاجتماع التاسع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، وذلك في فندق روتانا الشاطئ .
وتنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضمّ في عضويتها مديري ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي. يحضر اجتماع اللجنة الذي يستمر يومين، إلى جانب مديري الرقابة المصرفية، ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، وصندوق النقد الدولي، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد المصارف العربية.
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كما يتضمن برنامج الاجتماع، مناقشة واعتماد تقرير الأمانة حول التطورات الرقابية وتنفيذ متطلبات بازل III في الدول العربية لعام 2016، إلى جانب مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الأخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
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يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للجنة.
تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين، من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.