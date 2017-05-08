رأس الخيمة العقارية.. إيرادات ربعية بقيمة 115 مليون درهم

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت شركة رأس الخيمة العقارية تحقيقها زيادة في الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي، مع إيرادات تجاوزت 115 مليون درهم.

وأظهرت نتائج الربع الأول تحقيق صافي الأرباح بقيمة 36.87 مليون درهم لهذا العام بالمقارنة مع 18.537 مليون درهم خلال العام 2016، كما ازداد معدل الإيرادات خلال الربع الأول ليبلغ 115.538 مليون درهم للعام الحالي بالمقارنة مع 71.581 مليوناً العام الماضي.

وقدرت الأصول الكلية لشركة رأس الخيمة العقارية بقيمة 5.06 مليار درهم مع 4.99 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة إن الأخيرة تواصل تحقيق نجاحاتها عبر الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون لمشاريعها في مختلف أنحاء الدولة، مشيراً إلى أن إمارة رأس الخيمة ترسخ مكانتها كوجهة متميزة للمستثمرين وأصحاب العقارات، وذلك بالتزامن مع تنامي الطلب على العقارات التي تمتاز بموقعها على الواجهة البحرية.