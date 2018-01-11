بعد الهزيمة الميدانية.. «داعش» يتقهقر على الشبكة العنكبوتية

باريس (أ ف ب)

يلجأ تنظيم «داعش» الذي بات على شفير الهزيمة الميدانية التامة في العراق وسوريا إلى «خلافة افتراضية» يسعى إلى إقامتها على الشبكة العنكبوتية، لكن الخبراء يؤكدون أنه حتى على شبكة الإنترنت فإن التنظيم في حالة تقهقر.

وبالعودة إلى عام 2015 عندما سيطر المتطرفون على مساحة من الأرض في سوريا والعراق تعادل مساحة إيطاليا، كان لهم أيضا وجود هائل رقمياً، وأغرقوا الشبكة العنكبوتية بدعاية ماكرة تعظّم من مسلحيهم وتثني على نوعية الحياة في ظل حكمهم.

لكن اليوم، بات كثير من قادة التنظيم الكبار إما أمواتاً أو مطاردين، وما تبقى من آلة الدعاية المعقدة هو فقط الظل السابق للتنظيم.

فقد دُمرت معظم مراكزهم الإعلامية، والعاملون معهم في مجال الدعاية يجدون أنفسهم يكافحون للحصول على الإنترنت، وهم يحاولون الاحتماء من تقفي وكالات التجسس الدولية آثارهم.