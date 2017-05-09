«دبي للخدمات المالية» تستضيف جلسة حول الرقابة

دبي (الاتحاد)

استضافت سلطة دبي للخدمات المالية الأسبوع الماضي جلسة التواصل السنوية الثالثة حول الرقابة المالية، بالتعاون مع مجموعة شبكة مسؤولي الامتثال (CONG)، لمناقشة التطورات الأخيرة في القطاع المالي، حسب بيان أمس.

وقد استهدف الحدث المجتمع المنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بما في ذلك مسؤولي الامتثال ومسؤولي الإبلاغ عن غسيل الأموال لدى الشركات المُرخصة من قبل السلطة والأعمال والمهن غير المالية المحددة. كما حضر أكثر من 250 مشاركا جلسة التواصل هذا العام، كممثلين عن العديد من الشركات المرخصة والتي يبلغ عددها 457 والأعمال والمهن غير المالية المحددة العاملة في مركز دبي المالي العالمي وعددها 119. ويعكس عدد الحاضرين النمو الكبير الذي يشهده مركز دبي المالي العالمي في مجتمع الخدمات المالية والقطاعات الداعمة لها.

وقد وفر الحدث فرصة للسلطة لتعرض المستجدات حول جدول أعمالها فيما يتعلق بسياساتها الحالية والمستقبلية والتوجهات والإجراءات التنظيمية في الآونة الأخيرة كما والمخاطر الحالية والقضايا في قطاعات إدارة الثروات والوساطة والأعمال المصرفية والتأمين.

افتتح إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، الجلسة بكلمة قال فيها: ’’لقد شهدنا تحولًا في البرامج الرقابية العالمية في الأشهر الاثني عشر الماضية، من مرحلة تطوير السياسات إلى التنفيذ ومؤخرًا إلى التكنولوجيات الجديدة ونماذج للأعمال كما نراها في التكنولوجيا المالية».

وأضاف جونستون:« إن التحدي الذي يواجه المُنظمين يكمن في قدرة العملاء على اعتماد هذه النماذج وقدرتها على تحقيق حضور واسع، فضلًا عن تحقيق التوازن الصحيح لحماية المستثمرين. وفي حين أن هناك اتفاقًا ينص على أنه لا ينبغي للمُنظمين أن يكونوا عقبة في طريق الابتكار، فهناك أيضًا تفاهم على وجوب ألا نفقد التركيز على نزاهة السوق والاستقرار المالي وحماية العملاء».