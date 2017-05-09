«البنـوك» تدعم عودة المؤشـرات إلى المنطقة الخضراء

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت مؤشرات الأسواق المالية المحلية نهاية جلسة أمس، لتغلق في المنطقة الخضراء بعدما شهدت أسهم القطاع البنوك ارتفاعاً ملحوظاً بقيادة سهم «أبوظبي التجاري» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيما ساهم تجاهل المستثمرين الأسهم المضاربية في تدني قيمة السيولة في سوق دبي المالي.

وسجلت قيمة تداولات أسواق الأسهم المحلية نحو 631.8 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق أكثر من 361 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4712 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق للأوراق المالية على ارتفاع بلغت نسبته 0.17% ليغلق عند مستوى 4578 نقطة، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 71 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 368 مليون درهم، وكمية تداول تجاوزت الـ71 مليون سهم، من خلال تنفيذ 849 صفقة.

وخلال الجلسة، تعامل مستثمرو سوق أبوظبي للأوراق المالية على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفعت منها 10 أسهم، وتراجعت أسعار 10 أسهم، فيما ظلت 6 أسهم عند الإغلاق السابق.