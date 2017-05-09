دبي (الاتحاد)

وقع «معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية»، اتفاقية تعاون مع «المعهد المصرفي الكوري»، بهدف تعميق أسس التعاون بين الطرفين في تبادل الخبرات والبرامج التدريبية والمدربين، والأبحاث، وتقديم برامج نوعية مشتركة وشهادات احترافية متخصصة بهدف تطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي والمصرفي.

وأقيم ذلك في فرع المعهد في مدينة دبي الأكاديمية.

حضر التوقيع، جمال الجسمي، مدير معهد الإمارات للدارسات المصرفية والمالية، ويونغ جي تشو، رئيس المعهد المصرفي الكوري.

وأوضح جمال الجسمي أن الاتفاقية تأتي ضمن الخطط والجهود الرامية للارتقاء بجودة البرامج التدريبية، وبهدف التعاطي بشكل أكبر مع الاحتياجات التدريبية للجهات المصرفية والمالية، مشيراً إلى أن المعهد المصرفي يمضي قدماً في تطوير ورفع المهارات اللازمة في القطاع المصرفي بهدف تأهيل الكوادر الوطنية ورفع مستوى أداء العمل.

وأضاف أن الشراكة مع المعهد المصرفي الكوري، ستسهم في تنوع البرامج التدريبية من أجل مواكبة تطورات القطاع المالي والمصرفي عالمياً، ولذلك نحن نعمل دائماً لتطوير برامجنا من خلال الشراكات الاستراتيجية العالمية.