«أبوظبي للتنمية» يكرم الفائزين بجائزة «رواد التميز»

أبوظبي (الاتحاد)
كرم محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الفائزين بجائزة التميز المؤسسي «رواد التميز» بفئاتها كافة في دورتها الثانية، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه الصندوق لموظفيه أمس.
وقام المدير العام بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على مستحقيها من الموظفين الفائزين بالجائزة، والتي تضم ست فئات.
|
وقال السويدي: «إن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات بفضل الدعم والرعاية اللذين تلقاهما من قبل القيادة الرشيدة التي ساهمت بشكل مباشر في نجاح أهداف الصندوق وتطلعاته».
|
وقال: «إن الصندوق سيواصل أداء رسالته التنموية، والتركيز على قطاعات ذات أولوية تخدم المجتمعات المحتاجة، وكذلك تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال العون الإنمائي».