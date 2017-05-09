«أبوظبي للتنمية» يكرم الفائزين بجائزة «رواد التميز»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الفائزين بجائزة التميز المؤسسي «رواد التميز» بفئاتها كافة في دورتها الثانية، وذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامه الصندوق لموظفيه أمس.

وقام المدير العام بتوزيع الدروع وشهادات التقدير على مستحقيها من الموظفين الفائزين بالجائزة، والتي تضم ست فئات.

كما تخللت الحفل مجموعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية، لتعزيز أواصر العلاقات بين الموظفين، وخلق أجواء مفعمة بالسعادة والإيجابية، وعرض فيديو يلخص مسيرة الصندوق، وأبرز محطاته التاريخية المهمة التي مر بها على مدى 45 عاماً من العمل التنموي المستدام.

وقال السويدي: «إن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق العديد من الإنجازات بفضل الدعم والرعاية اللذين تلقاهما من قبل القيادة الرشيدة التي ساهمت بشكل مباشر في نجاح أهداف الصندوق وتطلعاته».

وأضاف: «إن الصندوق لعب دوراً مهماً في تبوء دولة الإمارات العربية المتحدة موقعاً ريادياً على مستوى عالمي، في مساعدة الدول النامية على تحقيق أهدافها التنموية»، مشيراً إلى أن جهود الصندوق التنموية ساهمت، إلى جانب جهود المؤسسات الوطنية الأخرى، في حصول دولة الإمارات على المركز الأول على مستوى دول العالم لعام 2016، في مجال المساعدات التنموية الرسمية، وهذا الإنجاز تم تحقيقه أيضاً خلال عامي 2013 و2014.

وقال: «إن الصندوق سيواصل أداء رسالته التنموية، والتركيز على قطاعات ذات أولوية تخدم المجتمعات المحتاجة، وكذلك تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال العون الإنمائي».