«دبي التجاري» يوسع نشاطاته في أبوظبي

حسام عبدالنبي (دبي)

يستهدف بنك دبي التجاري زيادة قاعدة عملائه وأنشطته في إمارة أبوظبي التي تمثل فرصة للبنوك من أجل الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي الأسرع وزيادة ربحية الشركات، حسب الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري، والذي أكد خلال اجتماع مائدة مستديرة مع وسائل الإعلام، أن لدى البنك 5 فروع في الإمارة في الوقت الحالي منتشرة في المناطق الرئيسة فيها.

وأوضح أن البنك سيركز على زيادة الأنشطة في أبوظبي عبر فريق العمل وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية، معلناً أنه رغم وجود موافقة من الجمعية العمومية على برنامج لإصدار صكوك، إلا أن «دبي التجاري» لا توجد لديه خطط في الوقت الحالي لإصدار صكوك، خاصة أن وضع السيولة في البنك يعد مريحاً.

ونوه إلى أنه على الرغم من أهمية الاندماجات في القطاع المصرفي، لا سيما من حيث تقليل التكاليف التشغيلية، إلا أن «دبي التجاري» ليس في حاجة إلى الاندماج مع بنك آخر، لأن زيادة حجم البنوك المندمجة قد تقلل من سرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن أن الاندماج لا يعني زيادة ربحية الكيان الجديد لتعادل محصلة ربحية البنكين المندمجين.

وأعلن ليندر، أن بنك دبي التجاري سيركز خلال الفترة المقبلة على توفير الخدمات والمنتجات عبر القنوات الرقمية، وزيادة الاعتماد على الذكاء الصناعي في التعامل مع العملاء.