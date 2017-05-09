«تصنيف» تمنح «أداسي» شهادة آيزو

أبوظبي (الاتحاد)

منحت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف»، عبر «تصنيف- رينا لضمان الأعمال» الشركة التابعة لها والمتخصصة في إصدار الشهادات الدولية، شهادة الآيزو 9001:2015 في نظام إدارة الجودة، إلى شركة «أداسي»، التي توفر حلولاً شاملة للقطاعات العاملة في مجال الأنظمة الذاتية.

تم تسليم الشهادة خلال حفل حضره ممثلو المؤسستين في «تصنيف» في المقر الرئيس للشركة في مبنى الدار في أبوظبي. وتعد هذه الشهادة من أولى الشهادات في العالم التي يتم إصدارها ضمن المعايير الجديدة للآيزو 9001:2015 وتمنح للمؤسسات العاملة في قطاع الأنظمة الذاتية.

وقال المهندس راشد الحبسي، الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف: «ندرك أهمية ضمان الأعمال في تحسين اقتصاد المنطقة العربية.وتساهم خدمات ضمان الأعمال التي نوفرها في رفع التنافسية العالمية للمؤسسات الحكومية والخاصة، كما تشجع المزيد من المؤسسات التجارية العالمية على العمل في المنطقة».