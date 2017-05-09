«إلكتريــك واي» تفتتح مقـرها الإقليمي الجديد باستثمارات تجاوزت 20 مليون درهم

فهد الأميري (دبي)

افتتحت شركة «إلكتريك واي»، إحدى أكبر الشركات المورّدة لكابلات الطاقة وأسلاك مواد البناء، مقراً إقليمياً لها في مجمع الصناعات الوطنية، لتوفير حلول ومنتجات الطاقة للشركات والقطاعات على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويمتد المقر الجديد لـ«إلكتريك واي» التي تعتبر من أهم الوكلاء والموزعين للمنتجات والمواد الكهربائية على مستوى المنطقة، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، باستثمارات تجاوزت قيمتها 20 مليون درهم، ليغدو مقر الشركة واحداً من أكبر مخازن المواد الكهربائية في الدولة، حيث يضم أكثر من سبعة آلاف منتج لعدد من أرقى العلامات التجارية العالمية.

وجرى افتتاح مقر «إلكتريك واي» الجديد خلال حفل رسمي أقيم مساء أول من أمس، بحضور محمد المعلم المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ونائب الرئيس الأول ومدير عام في موانئ دبي العالمية إقليم الإمارات، ومحمد ميران رئيس الشركة، وأثيق أنصاري، المدير التنفيذي للشركة، وأندرو شاو المدير العام لشركة دوكاب، وعدد من الشخصيات الرسمية والاقتصادية وكبار المسؤولين في الشركة.