«إلكتريــك واي» تفتتح مقـرها الإقليمي الجديد باستثمارات تجاوزت 20 مليون درهم

فهد الأميري (دبي)
افتتحت شركة «إلكتريك واي»، إحدى أكبر الشركات المورّدة لكابلات الطاقة وأسلاك مواد البناء، مقراً إقليمياً لها في مجمع الصناعات الوطنية، لتوفير حلول ومنتجات الطاقة للشركات والقطاعات على مستوى الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويمتد المقر الجديد لـ«إلكتريك واي» التي تعتبر من أهم الوكلاء والموزعين للمنتجات والمواد الكهربائية على مستوى المنطقة، على مساحة 100 ألف قدم مربعة، باستثمارات تجاوزت قيمتها 20 مليون درهم، ليغدو مقر الشركة واحداً من أكبر مخازن المواد الكهربائية في الدولة، حيث يضم أكثر من سبعة آلاف منتج لعدد من أرقى العلامات التجارية العالمية.
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