ضابط أميركي: على الإرهابيين الاستسلام أو مواجهة الموت

واشنطن (أ ف ب)

حذر ضابط أميركي كبير من أن الولايات المتحدة وحلفاءها ستُجهز على الإرهابيين إذا لم يستسلموا بإلقاء قنابل عليهم أو بإطلاق النار وحتى ضربهم حتى الموت بالرفوش المستخدمة لحفر الخنادق، مثيراً بذلك عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال السرجنت ميجور جون تروكسل الذي يمثل ضباط الصف في هيئة الأركان الأميركية، في تغريدة إنه على مقاتلي «تنظيم (داعش) أن يدركوا أن لديهم خيارين عندما يجدون أنفسهم في مواجهتنا: أما الاستسلام أو الموت».

وأضاف تروكسل الذي نشر صيغة موسعة ومفصلة من تصريحه على موقع فيسبوك «إذا استسلموا فسنؤمن نقلهم بكل أمان إلى زنزانتهم وسنقدم لهم الطعام وسريراً وسنحترم الإجراءات».

وتابع مستشار رئيس الأركان جون دانفورد «لكن، إذا اختاروا ألا يستسلموا، فسنقتلهم بعنف كبير إما بمساعدة قوات الأمن أو بإلقاء القنابل عليهم أو إطلاق النار على جماجمهم أو ضربهم حتى الموت بأدوات حفر الخنادق».وأرفقت الرسالة على تويتر وفيسبوك بصورة لجندي يحمل رفشاً يستخدمه العسكريون الأميركيون لحفر الخنادق للاحتماء من نيران العدو.