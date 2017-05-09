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داني سيبريت رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي لـ «الاتحاد»:

الدولة تحولت مركزاً إقليمياً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017

دينا مصطفى (واشنطن)

أضحى السوق الإماراتي مركزاً إقليمياً مهماً لرواد المشروعات الاقتصادية الناشئة عالمياً، لا سيما المنطقة، وباتت نقطة جذب رئيسة لمشروعات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إقليمياً، حسب داني سيبريت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي.

وأكد سيبريت في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة شهدت تطوراً كبيراً على مدار السنوات الماضية، وأن الدولتين تسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات عبر العديد من الاتفاقات وتبادل الخبرات، إذ يعملان على توطيد الأمن الإقليمي وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومجابهة التحديات الملحة في مختلف أرجاء العالم.

وقال رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي: إن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 26 مليار دولار خلال العام 2016، فيما سجل إجمالي الصادرات الأميركية إلى الإمارات نحو 23 مليار دولار، والصادرات الإماراتية نحو 4 مليارات دولار.

وأكد سيبريت، أن الإمارات هي أكبر سوق تصدير للمنتجات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها في الأعوام الثمانية الأخيرة، وتحتل المركز السابع الأسرع نمواً للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، وفقاً لإدارة التجارة الدولية في وزارة التجارة الأميركية، مشيراً إلى أن نيويورك ولاس فيجاس وكاليفورنيا تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الإماراتية التي تتركز في قطاعات العقارات والإلكترونيات والفضاء والطاقة النظيفة، إضافة إلى استثمارات متنوعة في بقاع أخرى من الدولة.

ولفت سيبريت إلى أن هذه الأرقام مرشحة لمزيد من النمو في ظل الرغبة المتبادلة للارتقاء بالتعاون القائم إلى مستويات جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن بيئة الأعمال الإماراتية تمثل وجهة مهمة للاستثمارات الأميركية، حيث وصل عدد الشركات التجارية الأميركية حتى نهاية العام 2015 إلى 310 شركات، غير شامل المناطق الحرة، إلى جانب 668 وكالة تجارية، و41487 علامة تجارية. ... المزيد
     
 

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