«الاقتصاد»: 350 ألف سلة رمضانية بيعت في الدولة العام الماضي

سعيد أحمد (أم القيوين)

كشف الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بيع 350 ألف سلة رمضانية في الدولة العام الماضي، وبأسعار مخفضة في مختلف منافذ البيع الكبيرة والصغيرة.جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد أمس في مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين، بحضور 22 مندوباً من منافذ البيع في الإمارة، حيث تم الاتفاق على توفير سلتين لشهر رمضان، الأولى بسعر 200 درهم، والأخرى أقل من 100 درهم، تحتويان على 20 إلى 25 سلعة متنوعة، فضلاً عن تخفيض أسعار السلع الغذائية، والالتزام بالأسعار المثبتة وعدم رفعها بدءاً من اليوم.

وطالب الدكتور هاشم، أصحاب منافذ البيع في أم القيوين، بتنفيذ حملات ترويجية لمنتجاتهم، وتقديم عروض مخفضة، لتشجيع المستهلكين على شرائها، وعدم استغلال شهر رمضان في مضاعفة الأسعار، كما طالبهم بوضع شاشات تلفزيونية في المحال، تعرض الإرشادات وترشيد الاستهلاك والأسعار، وغيرها، مؤكداً أن الوزارة ستخاطب الجهات المعنية في الإمارة، لإعفاء التجار من رسوم الموافقة على التخفيضات خلال شهر رمضان المبارك.

وقال: «إن الوزارة تسعى من خلال تعاونها مع التجار إلى تطوير خدماتها، بهدف توطيد العلاقة بين المستهلك ومحال البيع، وتقديم سلة منتجات غذائية تحتوي على سلع استهلاكية بأسعار مخفضة للجميع»، لافتاً إلى أن بعض المحال التجارية أبدت استعدادها لتقديم عروض مناسبة في رمضان، لتخفيف الأعباء المادية عن الأسر المواطنة والمقيمة.

وقدم الدكتور هاشم النعيمي، مبادرة لأصحاب منافذ البيع، تقضي بأن يعرضوا 100 سلعة مخفضة في أول أسبوع من شهر رمضان، والأسبوع الثاني 200 سلعة، حتى تصل إلى 400 سلعة أو أكثر من ذلك في نهاية الشهر، مشيراً إلى أن المنفذ والمستهلك سيستفيدان من هذه المبادرة، ولن يخسر أحد.