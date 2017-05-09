أمين الدوبلي (أبوظبي)

بدأ بطل الإمارات سلمان العوضي الدخول في مراحل الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم بإيطاليا بداية الشهر المقبل، ووضع الجهاز الفني المشرف عليه برنامجاً تدريبياً متدرجاً للوصول إلى أعلى جاهزية للبطولة في نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن أنهى سلمان الموسم الحالي في المركز الأول للفئتين الناشئين والكبار محافظاً على صدارة ترتيب الناشئين بـ399 نقطة، وصدارة ترتيب الكبار «واقف محدود» برصيد 392 نقطة.

وقال سلمان: في 2015 و2016 أنهيت الموسم في صدارة إحدى الفئات، ولكن هذا الموسم كنت فخوراً بتصدر الفئتين معاً، وزاد فخري لأن بطولة الإمارات شهدت مشاركة واسعة لأبطال من مختلف دول العالم، حيث إن المنافسة كانت قوية للغاية، في الوقت نفسه الذي أدرس فيه وأحرص على التميز في دراستي؛ لأنني أستهدف أن أكون بطلاً عالمياً في الدراجات المائية، وفي الوقت نفسه طياراً ناجحاً أخدم بلادي.

وتابع: «موسم 2016 - 2017 كان ناجحاً بكل المقاييس بالنسبة لي، على المستويات كافة، فقد شهد حصولي على لقب بطولة العالم في لوس أنجلوس بأميركا، والذي شاركنا الاحتفال به قنصل الدولة عبدالله السبوسي، وشهد أيضاً حصولي على المركز الأول في تايلاند ديسمبر العام الماضي، كما أن التتويج المحلي الذي تم الشهر الماضي، والذي حصلت فيه على لقبين كان مثالياً بحضور كل مسؤولي الاتحاد على رأسهم حريز بن حريز، كما حظيت هذا الموسم بشرف كبير عندما استقبلني صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ووفر لي الدعم المناسب لاستكمال مسيرتي الناجحة، وفي هذا الصدد فأنا أشكر سمو الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي الذي أعطى أوامره لمراكز كواترون الرياضي لضمي تحت مظلته».

وتابع: «هدفي في بطولة العالم بإيطاليا الاحتكاك واكتساب الخبرة لأنني حريص على أن أوجد على المستوى الدولي وأكتسب التجارب اللازمة، كما أستهدف تحقيق المزيد من تطوير مستواي؛ لأنني ألعب دائماً على المراكز الأولى ورفع علم البلاد في كل مناسبة أشارك فيها، وأضع نصب عيني دائماً الصعود لمنصات التتويج حتى أكون النموذج المشرف لبلادي وأحقق مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأن كل مواطن سفير لبلاده خارج الحدود، ويجب أن يكون سفيراً مشرفاً لها ويشار له بالبنان في كل موقع».

وتابع: «أتدرب وأدرس، وسوف أشارك في بطولة إيطاليا وأعود منها لأداء الامتحانات، ثم أسافر بعد ذلك للنمسا لأشارك في بطولة أوروبا يوليو المقبل بها، وهدفي أيضاً يبقى صعود منصات التتويج».