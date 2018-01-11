الرئيس الصيني يدعم المحادثات الكورية

بكين (رويترز)

قال مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن أمس إن الرئيس الصيني شي جين بينج رحب بالتقدم الأخير الذي أحرزته المحادثات بين الكوريتين وذلك خلال مكالمة هاتفية مع مون. وخلال المحادثات التي جرت يوم الثلاثاء قالت كوريا الشمالية إنها ستحضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الجنوب الشهر المقبل واتفق الجانبان على حل المشكلات عبر الحوار واستئناف المشاورات العسكرية لتجنب أي صراع قد يحدث بشكل عرضي.

كانت سيؤول اتفقت مع بكين في أكتوبر على تجاوز خلاف استمر عاماً بسبب نشر نظام أميركي مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية وهو نزاع أضر بشدة بالشركات الكورية الجنوبية التي تعتمد على المستهلكين الصينيين.

وزار مون الصين لأول مرة الشهر الماضي.

وقال البيت الأزرق الرئاسي في سول في بيان إنه خلال المكالمة التي استمرت 30 دقيقة عبر شي عن مساندته لموقف مون من أن التقدم في المحادثات الكورية يجب أن يسير «بالتوازي» مع نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة.

وأضاف البيان «اتفق الزعيمان على تعزيز الاتصالات الاستراتيجية والتعاون».