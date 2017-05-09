باب التسجيل في تحدي «القفال 27» يغلق اليوم

دبي (الاتحاد)

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في النسخة السابعة والعشرين من سباق القفال السنوي للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والمقرر أن ينطلق صباح يوم السبت المقبل، ويقام الحدث سنوياً برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، ويبدأ السباق من جزيرة صير بونعير مروراً بجزيرة القمر (نيوة بن حنضول) حتى خط النهاية قبالة شواطئ دبي.

ويعد الحدث الكبير واحداً من أجمل السباقات البحرية في العالم على الإطلاق بوجه عام، كما وصفته صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، وسباقات القوارب الشراعية التراثية المحلية في المنطقة الخليجية بصفة خاصة، حيث يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة من شرائح المجتمع كافة نظراً للمكانة التي يحتلها كواحد من المهرجانات الشعبية التراثية التي تجمع كل أفراد الأسرة.

وتواصل اللجنة المنظمة جهودها في متابعة التطورات المتعلقة بحالة البحر والنشرة الجوية لأجل الاطمئنان على الظروف المتعلقة بإقامة السباق السبت المقبل، وضمان وصول كل المحامل والسفن المشاركة وقوارب القطر إلى جزيرة صير بونعير في أمن وسلامة، وكذلك العودة مع (سينار) السباق أيضاً حتى خط النهاية.

وقال محمد عبد الله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للنادي، مشرف الحدث، إن اللجنة المنظمة تراقب على مدار الساعة التقارير الواردة كافة من المركز الوطني للأرصاد والزلازل، والتحديث المستمر للنشرة الجوية المتوقعة في الخليج العربي خلال الساعات القادمة، عبر تقارير المركز، وأيضاً بعض المواقع الإلكترونية المتخصصة في هذا المجال.