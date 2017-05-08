12 طالباً في «الرجل الحديدي» للبرنامج المدرسي برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

شارك ضباط إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، برئاسة النقيب عبد الله نكحان، في فعاليات منافسات البرنامج الرياضي، الذي نظمته مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي، تحت شعار «الرجل الحديدي» وذلك بحضور محمد ناصر النعيمي مدير المدرسة، وعيسى بن جابر مساعد المدير، وعمر الحمادي استاذ التربية الرياضية، والهيئة الإدارية والتدريسية وطلاب المدرسة، ضمن إطار حرص شرطة رأس الخيمة، على دعم أنشطة وفعاليات مدارس الإمارة.

وأوضح عمر الحمادي أن برنامج «الرجل الحديدي» شهد مشاركة 12 طالباً وسيتم العمل على توسيعه ليشمل مشاركة مجموعة من المدارس، في السباحة، الجري، الدراجات الهوائية والكروس فيت.

وأضاف: البرنامج يعمل على تدريب الطلبة وإعداد حُكام منهم في المنافسات الرياضية المدرسية المقبلة، وذلك بهدف صقل وتطوير مهارات الطلبة، وتعزيز إمكاناتهم وقدراتهم البدنية بما يكفل تأهيل وإعداد جيل رياضي جديد متمكن من المنافسة في البطولات الرياضية على المستويين المحلّي أو الخارجي.

وثمن ضباط إدارة المهام الخاصة، مشاركتهم في دعم وتشجيع الطلبة، بهدف تحفيز التنافس الرياضي، ودعم وتطوير أداء المشاركين بدنياً ورياضياً، بما يضمن تعزيز الثقافة الرياضية بين طلبة المدارس، والمجتمع، ويحقق رفع الروح المعنوية والرياضية بين الجميع.