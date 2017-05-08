فتح باب التسجيل لـ «رمضانية مكتوم بن راشد»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لبطولة الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الرمضانية لسباعيات كرة القدم، والتي من المقرر أن تنطلق الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بملاعب نادي ضباط شرطة دبي بمنطقة القرهود، عن فتح باب التسجيل للفرق الراغبة في المشاركة في النسخة السابعة، والتي تحظى بدعم الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وبرعاية الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وأكد اللواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع بشرطة دبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أن الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم وجه بالإسراع للتحضير لإقامة هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة والتي تحمل اسماً عزيزاً على قلوب الجميع بالإمارات وخارجها، وتأتي بالتأكيد وفق متابعة وتوجيهات الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم راعي البطولة، بضرورة توفير كل متطلبات النجاح للبطولة بجميع جوانبها الإدارية والتنظيمية والفنية والتحكيمية، من أجل مواصلة للنجاحات التي شهدتها النسخ السابقة للبطولة.

وأشار المري إلى أن تفاصيل البطولة سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي يعقد بنادي ضباط شرطة دبي، الذي سيتم تحديده خلال الأيام المقبلة.

ووجه المري الشكر على الدعم اللامحدود لهذه التظاهرة الرياضية والتي تعد من كبريات الدورات الرياضية في الدولة خلال شهر رمضان المبارك.

وتابع: هذه الثقة تحملنا مسؤولية كبيرة والعمل بروح الفريق الواحد، في اللجنة العليا المنظمة لأعلى درجات النجاح لتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها البطولة، منوهاً إلى أن اللجنة الفنية ستختار أفضل الفرق والتي تمنح البطولة القوة والإثارة، وتعزز من فرص المنافسة القوية، التي تثري الحدث وترفع المستوى الفني للمباريات، وتوفر المتعة الفنية للجماهير واللاعبين أنفسهم. وأضاف: الباب مازال مفتوحاً أمام الفرق الراغبة بالمشاركة، ويمكنها التسجيل بالمركز المخصص للبطولة في نادي ضباط شرطة دبي. كانت اللجنة المنظمة العليا للبطولة قد كلفت إدارة الشؤون الرياضية في شرطة دبي لاستقبال طلبات الراغبين بالاشتراك بهذا الحدث والتسجيل من خلال سكرتارية البطولة الملازم نادر راشد، والوكيل زكي وداعة الله.