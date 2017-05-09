دبي (وام)

بحثت اللجنة المنظمة للنسخة الخامسة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية في اجتماعها الأول استعدادات الحدث المرتقب الذي يملكه وينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي فبراير المقبل.

وترأس الاجتماع سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وتم في الاجتماع بحث الأفكار الجديدة التي ستتضمنها النسخة المقبلة واستعراض التقرير النهائي للنسخة الرابعة من الطواف الذي تضمن معلومات تفصيلية عن جميع جوانب التنظيم فيما تم استعراض الاهتمام الإعلامي الدولي بالطواف حيث يقدر العائد الإعلاني لتلك التغطيات التلفزيونية في القنوات العالمية فقط بأكثر من 56 مليون يورو.

وكشف عن زيادة عدد الدول التي بثت قنواتها منافسات النسخة الرابعة لتصل إلى 182 دولة، بزيادة 15 دولة عن نسخة الدورة الثالثة في 2016، كما أن القنوات التلفزيونية العالمية قدمت خلال فترة الطواف 1333 برنامجاً وتقريراً عن الطواف وأن زمن البث المجمّع للقنوات التلفزيونية بلغ 1395 ساعة و6 دقائق و38 ثانية، ويقدر العائد الإعلاني لهذه التغطية التلفزيونية في القنوات العالمية فقط بأكثر من 56 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى حضور 146 إعلامياً في قلب الحدث من خلال المركز الإعلامي ومناطق السباق يمثلون 86 مؤسسة، من بينهم 48 مصورا محترفا، كما تم بث أكثر من 4000 خبر وتقرير صحفي بمختلف اللغات، فيما بلغت الزيادة في عدد متابعي قنوات التواصل الاجتماعي التي بثت أخبار وتقارير الطواف 54% في الفيس بوك، 36% في انستجرام و30% في تويتر.