«وونجز فور لايف» سباق من أجل الحياة

دبي (الاتحاد)

للعام الرابع على التوالي يواصل سباق وينجز فور لايف وورلد رن كتابة التاريخ، بعد أن نجح السباق الخيري الذي أقيم بالتوقيت ذاته أمس في 58 محطة حول العالم في جمع 6.8 مليون يورو ستذهب جميعها لدعم الأبحاث العلمية لإيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي، وجمعت من خلال مشاركة 155 ألفاً و288 رياضياً حول العالم شاركوا في سباق أمس الأول .

ولم يخلُ السباق، من مواصلة كتابة فصوله على صعيد تحطيم الأرقام القياسية العالمية، بعد أن نجح السويدي أرون أندرسون الرياضي من أصحاب الهمم وعلى كرسيه المتحرك في انتزاع المركز الأول والفوز في سباق دبي التي تستضيف السباق للعام الثالث على التوالي، بقطع مسافة 92.14 كيلومتر، مسجلاً من خلالها رقماً قياسياً جديداً، ومحطماً الرقم السابق المسجل العام الماضي باسم البولندي بارتوش أولزوسكي الذي جرى في نسخة 2016 لمسافة 88.24 كيلومتر.

كما حفل سباق 2017 بانتزاع البولندية دومينيكا ستلماش لقب بطلة العالم للسيدات بقطعها مسافة 68.21 كيلومتر، فيما واصل السباق الإماراتي تحطيم السجلات بعد أن نجحت البريطانية إيميلي فاو في تسجيل مسافة 43.01 كيلومتر، محطمة بذلك الرقم الأسبق لمحطة دبي المسجل العام الماضي باسم كارولينا جوتيريز التي عدت في نسخة 2016 لمسافة 21.52 كيلومتر.

ولم تقتصر إنجازات النسخة الرابعة من سباق «وينجز فور لايف وورلد رن» على صعيد تحطيم الأرقام القياسية للمسافات المقطوعة للرياضيين الأبطال حول العالم، بل طال القيمة المالية لريع السباق الخيري التي بلغت 6.8 مليون يورو التي ستذهب بكاملها إلى دعم البحوث العلمية لمؤسسة «وينجز فور لايف» الخيرية غير الربحية في مساعدة برامجها وأبحاثها لإيجاد علاج لشلل النخاع الشوكي، هذا بالإضافة تسجيل رقمٍ قياسي جديد على صعيد المشاركين في هذا السباق الذي سجل مشاركة 155 ألفاً و288 رياضياً، في 111 موقعاً جغرافياً مختلفاً حول العالم ضمن 58 بلداً، انطلقوا بالتوقيت ذاته في تمام الحادية عشرة صباحاً بالتوقيت العالمي «3 عصراً بتوقيت الإمارات»، وغطى السباق مراحل الليل والنهار في الوقت ذاته، سواء في البرازيل التي جاء سباقها في فترات الصباح الأولى مقارنة في سباق ليلي في أستراليا، بجانب تحديات درجات الحرارة والرطوبة في تايوان، أو البرد والثلج الذي رافق السباق في سلوفينيا، والذي لم تثنِ فيه درجات الحرارة المتدنية المشاركين على خوض تحدياته، تقدمهم رئيس سلوفينيا بوروت باهور الذي ركض لأجل من لا يستطيعون الركض حتى مسافة 20.48 كيلومتر.

وشارك قائد فريق أبوظبي لسباقات المحيطات عادل خالد، عبر قيادة «لاندروفر ديسكفري» الذي مثل سيارة المطاردة، إلى مسافة 92.14 كيلومتر قبل أن يتمكن من الإمساك بالسويدي أرون أندرسون واضعاً حداً لمغامرته في زيادة كيلومترات إضافية على رقمه العالمي الجديد الذي قال عنه أندرسون: «شكراً للجميع على المشاركة في هذا السباق الخيري الهادف إلى إيجاد علاج لإصابات النخاع الشوكي، فأنا من الذين اضطروا إلى استخدام الكرسي المتحرك، بعد أن أصبت بالسرطان في سن السابعة، واضطررت لإجراء عملية في الظهر ألحقت الأذى بنخاعي الشوكي، ومن هنا كنت أكثر حرصاً على المشاركة في هذا السباق الخيري والسعي إلى الفوز في هذا السباق الذي يهدف إلى جمع التبرعات التي تذهب إلى علاج النخاع الشوكي، على أمل إجراء تغيير على واقع الكثيرين من الذين لا يستطيعون الركض، فأنا لا أعرف ما إذا كنت قادراً على المشي على قدمي في يوم ما، ولكن ما الحياة لولا فسحة الأمل؟ وأشكركم جميعاً على كل ما تحقق في هذا السباق».