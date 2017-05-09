دبي تطلق موقعاً إلكترونياً لدعم سياحة الجولف

دبي (الاتحاد)

كشفت دبي أمس عن موقع إلكتروني جديد يهدف إلى تعزيز الوعي بالإمارة كوجهة عالمية رائدة لممارسة لعبة الجولف، حيث يوفر الموقع ولأول مرة تحت مظلة واحدة، معلومات وافية حول رياضة الجولف في دبي، تلبي احتياجات الزوار ومنظمي الجولات السياحية وتتضمن كل ما يحتاجون إلى معرفته بهذا الخصوص.

وجاء إطلاق الموقع خلال فعاليات المؤتمر الآسيوي لسياحة الجولف الذي أقيم في مدينة دانانج في فيتنام، ويوفر الموقع معلومات شاملة حول ملاعب الجولف العالمية التي تحتضنها دبي والتي قام بتصميمها عدد من أشهر أساطير اللعبة منهم، مثل إيرني إيلس، والسير نك فالدو، وكولين مونتجمري، وجريج نورمان، علاوة على توفير معلومات حول مرافق الترفيه والتدريب وخيارات الضيافة العديدة المتوفرة.

ويضم الموقع فيديو للاعب الإسباني سيرجيو جارسيا الفائز ببطولتي «الماسترز» و«دبي ديزرت كلاسيك» الموسم الحالي، وهو يخوض إحدى المنافسات أمام الهندي أنيربان لاهيري في تحدٍ لإظهار صاحب الضربة الأقوى، ويظهر في خلفية الفيديو الذي تم تصويره في موقع «سكاي دايف دبي» أفق مدينة دبي، وذلك في إشارة إلى جاذبية الموقع ومحتواه الغني، ويحظى زوار الموقع بفرصة للفوز برحلة لكبار الشخصيات تتضمن زيارة أحد أماكن اللعب خلال منافسة المحترفين- الهواة في بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» التي ستقام في 2018.

وتم إطلاق الموقع من قبل «فالكون جولف»، المؤسسة التي تم الإعلان عنها فبراير من العام الجاري، وتهدف إلى تعزيز المزايا والفوائد التي تجنيها دبي من اللعبة، وذلك من خلال التعاون مع جميع الأطراف المعنية محلياً مثل نوادي الجولف في دبي، والجهات الراعية للبطولات، إضافة إلى مجلس دبي الرياضي، ودائرة السياحية والتسويق التجاري بدبي، واتحاد الجولف. وقال بيتر داوسون، رئيس مجلس إدارة «فالكون جولف» الموقع يمثل تعزيز سياحة الجولف أحد الأهداف الرئيسية التي تعهدنا بالعمل على تحقيقها منذ إنشاء المؤسسة، ونحن سعداء بإطلاقه خلال أشهر قليلة فقط على بداية عملياتنا، والذي يوفر للمرة الأولى منصة واحدة تضم المعلومات المتعلقة باللعبة وممارستها في دبي.