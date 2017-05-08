3 لجان لتطوير عمل «السيارات القديمة»

الشارقة (الاتحاد)
شكل مجلس الشارقة الرياضي 3 لجانب لتحسين وتطوير العمل في نادي الشارقة للسيارات القديمة وضمان استمراريته بأعلى المستويات.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثانية له التي عقدت السبت الماضي مع أعضاء النادي بحضور عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء النادي.
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رحب النومان بالحضور حيث اعربوا عن امتنانهم عن المخرجات التي تمت بعد الاجتماع الأخير معهم، وعلى التفاعل الإيجابي بين المجلس والأعضاء، حيث استهل الاجتماع بأخذ الآراء والملاحظات العامة من الجميع قبل البدء بتشكيل اللجان والتي تنقسم إلى ثلاث لجان وهي لجنة إعادة النظم واللوائح ولجنة الفعاليات ولجنة صيانة المركبات.
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وأضاف: تنظم هذه الاجتماعات واللقاءات والجلسات تطبيقا لقرار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة من قبل مجلس الشارقة الرياضي من كافة النواحي المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التطوير ولما تقتضيه مصلحة العمل.
وأعرب الأعضاء عن استعدادهم للمشاركة في هذه الاجتماعات والجلسات التفاعلية لما فيها مصلحة النادي من خلال التواصل مع رئيس كل لجنة وتقديم مختلف الاقتراحات والمبادرات والأنشطة التي ستعود بالفائدة على جميع الأعضاء وتضمن تطوير العمل في النادي واستمراريته بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تطوير النادي ومرافقه.