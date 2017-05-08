3 لجان لتطوير عمل «السيارات القديمة»

الشارقة (الاتحاد)

شكل مجلس الشارقة الرياضي 3 لجانب لتحسين وتطوير العمل في نادي الشارقة للسيارات القديمة وضمان استمراريته بأعلى المستويات.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثانية له التي عقدت السبت الماضي مع أعضاء النادي بحضور عبدالعزيز النومان الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء النادي.

وضمت كل لجنة عدداً من الأعضاء من ذي الخبرات المختلفة كل في مجاله وعلى حسب تخصصه ومهاراته، حيث ستقوم لجنة إعادة النظم واللوائح بدراسة النظم السابقة والعمل على تطويرها وتحسينها بما يتلاءم مع توجهات مجلس الشارقة الرياضي بعد أخذ ملاحظات وآراء عدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص أما لجنة الفعاليات ستقوم بوضع تصور متكامل عن آلية المشاركات في الفعاليات والأنشطة المستقبلية، فيما ستقوم لجنة صيانة المركبات بالاطلاع على أفضل الممارسات في هذا المجال والتعديل بما يضمن تحقيق الرضا للأعضاء واستمرارية العمل.

رحب النومان بالحضور حيث اعربوا عن امتنانهم عن المخرجات التي تمت بعد الاجتماع الأخير معهم، وعلى التفاعل الإيجابي بين المجلس والأعضاء، حيث استهل الاجتماع بأخذ الآراء والملاحظات العامة من الجميع قبل البدء بتشكيل اللجان والتي تنقسم إلى ثلاث لجان وهي لجنة إعادة النظم واللوائح ولجنة الفعاليات ولجنة صيانة المركبات.

وأكد النومان أن تشكيل هذه اللجان سيساهم في تحقيق الرضا العام من أعضاء النادي وتحسين وتطوير الخدمات، حيث ستبدأ هذه اللجان مهامها من خلال استقبال ملاحظات واقتراحات الأعضاء ووضع تصور كامل وآلية واضحة لدراستها تمهيداً لمناقشة خطة العمل في الاجتماع القادم والمزمع عقده خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: تنظم هذه الاجتماعات واللقاءات والجلسات تطبيقا لقرار سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي رقم (1) لسنة 2017 بشأن إدارة نادي الشارقة للسيارات القديمة من قبل مجلس الشارقة الرياضي من كافة النواحي المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل التطوير ولما تقتضيه مصلحة العمل.

وأعرب الأعضاء عن استعدادهم للمشاركة في هذه الاجتماعات والجلسات التفاعلية لما فيها مصلحة النادي من خلال التواصل مع رئيس كل لجنة وتقديم مختلف الاقتراحات والمبادرات والأنشطة التي ستعود بالفائدة على جميع الأعضاء وتضمن تطوير العمل في النادي واستمراريته بالإضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تطوير النادي ومرافقه.