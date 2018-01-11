ميركل: عقبات كبرى أمام تشكيل حكومة ائتلاف

برلين (أ ف ب)

حدت أنجيلا ميركل الخميس من الآمال في التوصل إلى اتفاق سريعا لتشكيل حكومة في ألمانيا، محذرة من أن «عقبات كبرى» لا تزال قائمة بين حزبها المحافظ والاشتراكيين الديموقراطيين في المفاوضات التي يتوقف عليها المستقبل السياسي للمستشارة الألمانية.

وقالت ميركل محذرة «سيكون يوما شاقا»، وذلك لدى وصولها إلى مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين لعقد الجلسة الأخيرة من المحادثات التي لا يتوقع صدور نتائج عنها قبل وقت متأخر من الليل.

وبعد فشل محادثات أولى في نوفمبر مع أنصار البيئة والليبراليين، لم يعد من المسموح لأنغيلا ميركل (63 عاماً) الحاكمة منذ 12 عاما ارتكاب خطأ آخر إن كانت تريد أن تحكم أربع سنوات إضافية.

وقالت «ما زال هناك عقبات كبرى أمامنا ينبغي إزالتها»، مبدية استعدادها «للتوصل إلى تسويات بناءة» بين الديموقراطيين الذين تتزعمهم ومحاوريهم الاشتراكيين الديموقراطيين. وأضافت «يتوقع منا الناس أيضاً أن نجد حلولا، وسأعمل اليوم بهذه الذهنية».

لكنها في المقابل لا تنوي التخلي عن عزمها على أن تحكم البلاد «بالطريقة المناسبة»، في وقت يطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنفقات عامة تتخطى ما يقبل به المحافظون.

ورأى الخبير السياسي كارل رودولف كورتي أن المستشارة التي أضعفتها نسبة الأصوات المخيبة للأمل التي حققتها عند فوزها الانتخابي الأخير، «سيقضى عليها» في حال ارتكبت هفوة جديدة. والأمر نفسه ينطبق على حليفها البافاري رئيس الاتحاد المسيحي الاجتماعي هورست سيهوفر وزعيم الاشتراكيين الديموقراطيين مارتن شولتز الذي باتت سلطته على المحك بعد النكسة الانتخابية التاريخية التي لحقت بحزبه في 24 سبتمبر.

وتحدثت بعض وسائل الإعلام منذ الآن عن «تحالف الخاسرين» بين القادة الثلاثة الذين باتوا في موقع ضعف بعد النكسة التي ألحقها الناخبون بأحزابهم في الاقتراع الأخير الذي شهد اختراقا لليمين المتطرف.