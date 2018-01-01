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الحمادي: جاهز للاختبار الصعب
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تاريخ النشر: الإثنين 01 يناير 2018

الكويت (الاتحاد)

كشف إسماعيل الحمادي لاعب وسط المنتخب، عن جاهزيته البدنية والفنية، لمواصلة الأداء الذي قدمه خلال الدقائق التي شارك بها أمام «الأزرق»، في ختام الدور الأول. وبدا الحمادي سعيداً عن الإشادة بعد المستوى المميز، حيث كان مصدر خطورة «الأبيض» هجومياً في آخر مباراة، مشيراً إلى أنه التزم بتعليمات الجهاز الفني، ويحاول العمل بقوة في التدريبات، وتقديم ضعف ما لديه من مجهود، للمساهمة مع زملائه اللاعبين في الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، خاصة أن لقاء العراق يعتبر اختبارا صعبا، وقال: جاهز مع زملائي اللاعبين، لتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.

     
 

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