أبوظبي (الاتحاد)

سجلت خيول مربط دبي ثلاثية ذهبية في ختام بطولة الإمارات لمربي الخيول العربية، التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بنادي أبوظبي للفروسية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الخيول العربية، وذهبت بقية البطولات الذهبية إلى كل من مربط عجمان، ومربط البستان، ومربط النخيل.

وشهد ختام البطولة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس جمعية الخيول العربية، وعصام عبد الله مدير الجمعية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، والمهندس محمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية، وخالد غانم العميري مدير مربط عجمان.

وشارك في منافسات البطولة التي نظمتها جمعية الإمارات للخيول العربية، 340 من أجود الخيول العربية وأنقى السلالات تمثل مختلف المرابط بالدولة.

ومنحت المهرة «دي وصايف» مربط دبي ذهبية المهرات الصغيرة، وجاءت في المركز الثاني ونالت الفضية «مارا البداير» للشيخ محمد بن سعود القاسمي، وحلت في المركز الثالث وحصلت على البرونز «ماريا الأريام» لمربط الأريام.