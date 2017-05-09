«روزنامة الطائرة» على طاولة «الأحداث» 24 مايو

أسامة أحمد (دبي)

تناقش لجنة أحداث الكرة الطائرة برئاسة سالم نايف الكثيري «روزنامة» الموسم الجديد يوم 24 مايو الجاري بعد نهاية الموسم الذي سيسدل الستار عليه بنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 23 من الشهر نفسه.

وستطلع اللجنة على المقترحات المقدمة من الأندية خلال الجمعية العمومية الأخيرة، والتي حولها الاتحاد إلى اللجنة وخصوصاً أن الاتحاد يسعى لإقامة ورشة في نهاية الموسم بحضور ممثلي الأندية لأجل تقييم مسابقات الموسم الحالي للوصول إلى روزنامة مثالية في الموسم الجديد وفق النهج المرسوم من الاتحاد مع الأندية الشريك الأصيل للاتحاد في إنجاح المسابقات المختلفة.

ومن المتوقع أن تحدد لجنة المسابقات في اجتماعها المرتقب استمرار نظام «البلاي البلاي أوف» من عدمه في الموسم الجديد بالنسبة لمسابقة الرجال.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل انطلاق الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة من اليوم إلى الجمعة المقبل حيث يلتقي الجزيرة مع حتا بصالة الوصل، فيما تستضيف صالة العين لقاء عجمان مع بني ياس بينما يلتقي بصالة النصر فريقا الوصل والأهلي.