23 لاعباً في مشروع «الحكم الصغير»

رضا سليم (دبي)

أسدل الستار عن الموسم الأول لمشروع «الحكم الصغير» باتحاد اليد، وهو مشروع المستقبل لزيادة قاعدة الحكام من خلال الاستعانة باللاعبين الصغار في الأندية في مراحل الأشبال والناشئين والشباب وتدريبهم وتعليمهم القانون والدفع بهم في إدارة مباريات مهرجانات البراعم، ويضم المشروع 23 حكماً صغيراً أداروا 40 مهرجاناً للبراعم، منها 22 مهرجاناً للبراعم «أ» و18 مهرجاناً للبراعم «ب»، وتتراوح أعمار الحكام الجدد في المشروع من بين 15 إلى 19 سنة.

وتضم القائمة 3 لاعبين من الشعب هم سعيد محمد سعيد المرزوقي وعبيد بن خالد بن سعيد وعبد العزيز ناصر ومن الشارقة أحمد سيف سعيد وعلى عبد اللطيف، وسيف على الأنصاري، ومن الوصل عارف شامية جمعة، وحسن على درويش ومن النصر مانع عبد الله عيسى ومحمد طارق مطر وفهد سبيل فيروز، ومن الأهلي عبدالرحمن فرحان صنقور، وراشد سليمان وعبدالرحمن على، ومن الجزيرة محمد عبد الرحمن عبد الله وخالد إبراهيم جمعة ومن العين سالم خلفان النعيمي، ومحمد عباس مباركي، ومن الإمارات أحمد جمال القرصي، وعبدالله راشد الفن ومحمد الشرهان، ومن الشباب مهند محسن، وراشد محمد والأخير هو أصغر الحكام من مواليد 2004.

وقدم الحكام مستوى متميز بعدما ظهرت موهبتهم وهو ما دفع الاتحاد لتثبيت نفس المجموعة والتي من المنتظر أن يتم عمل ورش فنية لها لشرح القانون خاصة أنهم لا زالوا في قوائم أنديتهم.

وأكد ناصر الحمادي رئيس لجنة الحكام أن المشروع أثبت نجاحه والتجربة أتت بثمارها من خلال حضور 23 لاعباً، وسنسعى لدعمهم خلال الفترة المقبلة، من خلال تجميعهم بأحد الأندية أو من خلال ورش عمل، مع الحرص على استمرارهم مع أنديتهم طبقاً للفئات السنية التي يلعبون فيها.