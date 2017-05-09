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نجاح باهر لمهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية في المغرب

«سينديلا» تحلق بكأس زايد في «يوم الإمارات ـ أبوظبي» بمراكش
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تاريخ النشر: الثلاثاء 09 مايو 2017

محمد حسن (مراكش)

توجت المهرة «سينديلا» بطلة لسباق الجولة الرابعة من كأس زايد المخصص للخيول العربية الأصيلة «قوائم»، فيما انتزعت الفارسة السلوفاكية ميشالا كوشريكوفا لقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للسيدات «إفهار»، ونال الفارس الفرنسي يوان بونيفوي لقب الجولة الثانية لمونديال «أم الإمارات» للفرسان المتدربين «إيفهرا»، فيما توج الجواد بروان دو سولاري بطلاً لكأس مزرعة الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة.

أقيمت السباقات الأربعة أمس الأول، خلال تدشين مضمار مراكش الجديد، ضمن فعاليات «يوم الإمارات ـ أبوظبي» والذي يأتي بالتزامن مع ختام النسخة الثامنة من المؤتمر العالمي لخيول السباق العربية «المغرب 2017» برعاية الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق، وضمن فعاليات النسخة التاسعة لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية.

وسيطرت خيول المالك والمدرب الديساوي كمال على المراكز الثلاثة الأولى، حيث تمكنت المهرة «سيندلا»، بقيادة الفارس خالد جيبلو، من انتزاع لقب كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 35 ألف يورو.

وجاء فوز المهرة البالغة من العمر أربع سنوات بفارق نصف طول عن «بشار دوكارير» بقيادة عبدالقادر القندوسي، فيما حلت في المركز الثالث «سلمي الخالدية» بقيادة سمير سعيد، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:18:29 دقيقة.

وظفرت الفارسة السلوفاكية ميشالا كوشريكوفا على صهوة الجواد «دجورمان بوسافي» لرزق عبدالحق بلقب الجولة الخامسة لمونديال «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المخصصة للسيدات «إفهار» لمسافة 1900 متر والبالغ إجمالي جوائزها المالية 30 ألف يورو. ... المزيد
     
 

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