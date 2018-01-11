بريطانيا ترفض طلب الإكوادور منح أسانج وضعاً دبلوماسياً

لندن (رويترز)

قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن بلاده رفضت طلباً من الإكوادور بمنح مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج وضعاً دبلوماسياً.

ويتحصن أسانج منذ أكثر من خمس سنوات في سفارة الإكوادور في لندن التي منحته حق اللجوء في 2012 لتجنب تسليمه إلى السويد لمواجهة اتهامات بارتكاب جريمة اغتصاب. وقال المتحدث «طلبت حكومة الإكوادور مؤخرا منح السيد أسانج وضعاً دبلوماسياً هنا في المملكة المتحدة... لم توافق المملكة المتحدة على هذا الطلب ولا توجد محادثات مع الإكوادور بهذا الشأن». وأضاف «الإكوادور تعلم أن سبيل حل هذه القضية هو أن يغادر جوليان أسانج السفارة ليمثل أمام العدالة».