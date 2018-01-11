ترامب: لا أتوقع «حرباً» ونسعى لإحلال السلام من خلال القوة

واشنطن (وكالات)

استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول أن تكون هناك تجهيزات أميركية ل «حرب قادمة»، وقال إن هناك تعزيزات عسكرية أميركية هدفها «ضمان السلام من خلال القوة». وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال لصحفي نرويجي خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، بشأن ما قاله جنرال أميركي لجنود أميركيين متمركزين في النرويج بأن «هناك حربا قادمة».

وقال ترامب «لا أتوقع ذلك.. أعتقد أننا نسعى لإحلال السلام من خلال القوة. أعتقد أنه ستكون لدينا فترة طويلة من السلام. أتمنى أن نفعل».

وأشار ترامب إلى أن تعزيزاته العسكرية هي وسيلة للحفاظ على السلام في العالم رغم «المشاكل» مع كوريا الشمالية.

وأضاف أن محادثات هذا الأسبوع بين الكوريتين الشمالية والجنوبية لها «طاقة إيجابية».

وبشأن اتفاقية المناخ قال ترامب إن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى اتفاق باريس للمناخ، لكنه لم يبد أي إشارة ملموسة للتحرك في هذا الاتجاه. وقال «بصراحة، إنه اتفاق ليس لدي أي مشكلة معه، لكن كان لدي مشكلة مع الاتفاق الذي وقعوه لأنهم، كالعادة أبرموا اتفاقا سيئا».

وأضاف أن «احتمال عودتنا قائم» إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 وأعلن نيته الانسحاب منه في يونيو الماضي.