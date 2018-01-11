ترامب: لا أتوقع «حرباً» ونسعى لإحلال السلام من خلال القوة

واشنطن (وكالات)
استبعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأول أن تكون هناك تجهيزات أميركية ل «حرب قادمة»، وقال إن هناك تعزيزات عسكرية أميركية هدفها «ضمان السلام من خلال القوة». وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال لصحفي نرويجي خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض مع رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرج، بشأن ما قاله جنرال أميركي لجنود أميركيين متمركزين في النرويج بأن «هناك حربا قادمة».
وقال ترامب «لا أتوقع ذلك.. أعتقد أننا نسعى لإحلال السلام من خلال القوة. أعتقد أنه ستكون لدينا فترة طويلة من السلام. أتمنى أن نفعل».
|
وأضاف أن محادثات هذا الأسبوع بين الكوريتين الشمالية والجنوبية لها «طاقة إيجابية».
|
وأضاف أن «احتمال عودتنا قائم» إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 وأعلن نيته الانسحاب منه في يونيو الماضي.