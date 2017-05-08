خليفة: حريصون على تطوير علاقات بلدينا في كل المجالات

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة إيمانويل ماكرون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الفرنسية. وأعرب سموه عن صادق تهانيه وتمنياته للرئيس ماكرون بدوام التوفيق والسداد وللشعب الفرنسي الصديق التقدم والازدهار، مؤكداً سموه الحرص على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير ومصلحة الشعبين الصديقين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة إيمانويل ماكرون.