«دو» تعتذر وتقرر إيقاف إعلان «الرجل الذي يجلس بجانبك»



تاريخ النشر: الإثنين 08 مايو 2017 يوسف العربي (دبي) قررت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إيقاف بث إعلان «الرجل الذي يجلس بجانبك» في دور السينما، واعتذرت الشركة مساء أمس لعملائها الذين أبدوا انزعاجهم من محتوى الإعلان. وقامت شركة «دو» ببث الإعلان في إطار شراكتها مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة دور السينما، للتوعية بأهمية تجنب التصرفات المزعجة لمرتادي دور السينما، إلا أن شريحة من العملاء رأت أن محتوى الإعلان غير لائق لاحتوائه على العديد من التصرفات الغريبة التي لا تمت للرسالة التي يريد إيصالها. وقالت شركة «دو» في تغريدة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنها على علم بأن إعلان «الرجل الذي يجلس بجانبك» والذي تم عرضه في دور السينما مؤخراً تم استقباله بآراء متضاربة منها التي أعجبت به ومنها التي استاءت منه. وأضافت الشركة «أن الهدف من الإعلان كان التركيز على مشكلة العادات السيئة التي يمارسها بعض مرتادي دور العرض في الدولة وذلك في محاولة للحد منها وتحسين تجربة متابعة الأفلام، لكن نظرا لانزعاج البعض من الطريقة المبالغة في إيصال الفكرة قررنا إيقاف وسحب الإعلان من دور العرض».